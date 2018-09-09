ناش وكيد في قاعة المشاهير

المصدر: نيويورك - وكالات

انضم 13 اسماً يتقدمهم الكندي ستيف ناش والأميركيون جايسون كيد وغرانت هيل وراي آلن، إلى قاعة مشاهير دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، خلال احتفال أقيم في القاعة في سبيرنغفيلد بولاية ماساتشوستش.

ويعد كيد وناش من أبرز صانعي الألعاب اللذين عرفتهما ملاعب كرة السلة في العقود الماضية. ويعتبر كيد الذي اختير عشر مرات للمشاركة في مباراة كل النجوم («أول ستار») بين العامين 1994 و2013، ثاني أفضل ممرر للكرات في تاريخ الدوري.

أما ناش الذي يبلغ أيضاً 44 عاماً، فاختير أفضل لاعب في الدوري عامي 2005 و2006، وأمضى الجزء الأكبر من مسيرته مع فينكس صنز.