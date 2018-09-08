إبراهيم الحوسني يترفع إلى الحزام الأسود في الجوجيتسو

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

ترفع إبراهيم الحوسني إلى الحزام الأسود في الجوجيتسو، بعدما تجاوز الاختبارات اللازمة بنجاح، وبعد مرور 13 عاماً لانتسابه إلى رياضة النبلاء.

حيث كانت البداية في عام 2005، ويعتبر «الأسود» هو الأصعب في الحصول عليه بين أحزمة الرياضات القتالية.

ويجمع الحوسني بين ثلاث مهام على بساط النبلاء، فبجانب كونه في الأساس لاعباً محترفاً، فإنه محكم، وخاض العديد من التجارب التحكيمية الناجحة، أما المهمة التي ميزت الحوسني، عشقه للتدريب، حيث يتولى حالياً تدريب نادي عجمان، وقد نجح في تخريج لاعبين ولاعبات مميزين على مدار السنوات الأخيرة الماضية.

ويأتي ترفيع الحوسني إلى الحزام الأسود، بعد اختبار صعب، تنفذه لجنة تحت إشراف الاتحاد، وتضم محكمين من حاملي الحزام الأسود، يخضعون المتدرب إلى تنفيذ بعض الحركات، كذلك معرفته بالجانب التدريبي.