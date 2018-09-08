مواجهة الخبرة والشباب عنوان نهائي «فلاشينغ ميدوز»

المصدر: نيويورك - أ ف ب

ستكون المباراة النهائية لبطولة «فلاشينغ ميدوز»، آخر البطولات الأربع الكبرى للتنس، مواجهة بين الخبرة والشباب، بعدما بلغتها الأميركية المخضرمة سيرينا وليامس واليابانية ناومي أوساكا.

وبلغت سيرينا النهائي التاسع لها في البطولة الأميركية، بفوزها السهل على اللاتفية اناستازيا سيفاستوفا أول من أمس، فيما حققت أوساكا الإنجاز وبلغت النهائي الكبير الأول في مسيرتها بفوزها على الأميركية الأخرى ماديسون كيز.

وإذا كان تواجد سيرينا في نهائي إحدى البطولات الكبرى أمراً روتينياً للاعبة تملك في رصيدها 23 لقباً في الغراند سلام، فإن وصول أوساكا إلى النهائي يعتبر إنجازاً تاريخياً لأن ابنة العشرين عاماً أصبحت أول يابانية تصل إلى نهائي في الغراند سلام خلال حقبة الاحتراف.

وتأمل سيرينا ألا يتكرر سيناريو مواجهتها الوحيدة السابقة مع أوساكا التي تغلبت على الأميركية بمجموعتين بمباراتهما في الدور الأول لدورة ميامي.