ميسي يدرس مستقبله مع «التانغو»

المصدر: بوينس آيرس - د ب أ

لم يحدد نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي حتى الآن موقفه النهائي بشأن مواصلة اللعب لمنتخب بلاده بعد خيبة الأمل الكبيرة التي تعرض لها خلال مشاركته مع الفريق في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

ويغيب ميسي نجم برشلونة الإسباني عن قائمة المنتخب الأرجنتيني (راقصو التانغو) في مباراتي الفريق الوديتين أمام منتخبي جواتيمالا اليوم وكولومبيا الثلاثاء المقبل علما بأن المباراتين تمثلان ضربة البداية في مرحلة جديدة بتاريخ الفريق.

والآن، يبدو أنه يحرص على أن يأخذ الوقت الكافي للتفكير في مستقبله سواء بالاعتزال دوليا أو أن يحاول محاولة أخيرة للتتويج بلقب، علما بأنه سيكون في الخامسة والثلاثين عندما يحين وقت مونديال 2022.