تغطية استثنائية لـ «ياس» في بطولة كأس العالم للقدرة بأميركا

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تبدأ قناة ياس التابعة لأبوظبي للإعلام مساء اليوم، وعلى مدى خمسة أيام، تغطيتها الاستثنائية والموسعة لبطولة كأس العالم للقدرة، التي تقام في مدينة «تريون» بمقاطعة «بولك» في ولاية كارولينا الشمالية بالولايات الأميركية المتحدة يوم الأربعاء المقبل.

تنطلق الفعاليات بسباق 160 كيلو متراً، في ظل متابعة واهتمام ومشاركة واسعة من قبل مختلف دول العالم، تتقدمهم دولة الإمارات العربية المتحدة، بقيادة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، المرشح الأبرز للفوز باللقب.

وقال الدكتور علي بن تميم مدير عام أبوظبي للإعلام، إن الشركة حرصت على تقديم أقصى درجات الدعم الفني والتقني والإعلامي لهذه البطولة الاستثنائية، بما ينسجم واستراتيجية أبوظبي للإعلام، في تقديم تغطية عالمية المستوى لأهم وأكبر الفعاليات الدولية.