الصين تكافح التلوث بضرائب على الصناعة

المصدر: بكين- رويترز

أقر البرلمان الصيني قانوناً أمس، يفرض للمرة الأولى على الصناعة ضرائب لحماية البيئة، وذلك اعتباراً من الأول من يناير 2018 مع تجدد الاهتمام بمكافحة مشاكل التلوث في البلاد.

وتنامت حالة الغضب في ثاني أكبر اقتصاد في العالم جراء فشل الحكومة المتكرر في علاج تلوث الأرض والمياه والهواء، بعد أن غطى الضباب الدخاني أجزاء شاسعة من شمال الصين في الأيام الأخيرة.

وستفرض الضرائب بواقع 1.2 يوان (0.17 دولار) لكل وحدة من ملوثات الجو و1.4 يوان لكل وحدة من ملوثات المياه وخمسة يوانات لكل طن من مخلفات الفحم وألف يوان لكل طن من «المخلفات الخطرة».

كما ستفرض الصين رسوماً على التلوث الضوضائي الناجم عن المصانع إذا تجاوز الحد المسموح به.