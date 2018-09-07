إلغاء ودية اليابان وتشيلي بسبب زلزال

المصدر: طوكيو - د ب أ

أكد الاتحاد الياباني لكرة القدم أمس إلغاء مباراته الودية التي كان من المقرر لها اليوم أمام تشيلي، وذلك بسبب الزلزال القوي الذي ضرب المنطقة.

وذكر بيان اتحاد الكرة الياباني «بعد تقييم حذر للخسائر، قررنا إلغاء المباراة من أجل توفير الأمان للجماهير».

وتقدم اتحاد الكرة الياباني بتعازيه لأسر الضحايا.

ولقي سبعة أشخاص على الأقل حتفهم، وبقي أكثر من 30 آخرين في عداد المفقودين بعد زلزال قوي ضرب جزيرة هوكايدو شمالي اليابان في وقت مبكر أمس وتسبب في انهيارات أرضية وانقطاع التيار الكهربي ونقص إمدادات المياه.

ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية أن هناك 33 شخصاً على الأقل ما زالوا في عداد المفقودين، كما أسفر الزلزال الذي بلغت قوته 6.7 درجات على مقياس ريختر عن إصابة أكثر من 200 شخص.