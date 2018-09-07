طيران الإمارات حاضر بقوة في «فلاشينغ ميدوز»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يستقبل جناح الضيافة الخاص بطيران الإمارات في ملعب أرثر أش في نيويورك يومياً، أعداداً كبيرة من الضيوف والمشاهير لحضور مباريات البطولة الأميركية المفتوحة للتنس «فلاشينغ ميدوز» في دورتها الـ138.

وترعى طيران الإمارات البطولة الأميركية المفتوحة كشريك رسمي منذ سبع سنوات، وقد شهدت استمرار نجاحها واستقطابها عشاق التنس عاماً بعد عام.

ويمكن للمسافرين على رحلات طيران الإمارات مشاهدة المباريات الرياضية، ومن ضمنها مباريات البطولة الأميركية المفتوحة، مباشرةً على نظامها للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice. وتوفر 70% من طائرات الناقلة، ضمن أسطول الناقلة خاصية استقبال البث التلفزيوني الحي.