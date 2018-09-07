السعودية تعدّل في تقنية الفيديو

المصدر: الرياض - د ب أ

قال رئيس لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، الإنجليزي مارك كلاتنبيرغ إنه بدءاً من الجولة الثانية لدوري الأمير محمد بن سلمان، سيتمكن المشجع من سماع الحديث الدائر بين حكم الساحة وحكم تقنية الفيديو، في الحالات الجدلية.

وشهدت مباريات الموسم الحالي بالمسابقة للمرة الأولى في تاريخ البطولة تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد، التي استخدمت على نطاق واسع في مختلف أنحاء العالم، ولعبت دوراً كبيراً في الحد من أخطاء الحكام.

وقال كلاتنبيرغ «لجنة الحكام ستسمح للقنوات الناقلة بسماع الحديث الدائر بين الحكم ومسؤولي تقنية الفيديو لتحقيق مزيد من الشفافية». وأضاف «قررنا استخدامها بداية من الجولة الثانية، سنطلب من مسؤولي القنوات التجربة قبل المباراة بيوم واحد».