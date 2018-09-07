نهيان بن مبارك يشهد حفل إعلان تفاصيل كأس آسيا للكريكيت

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، أزيح الستار أول من أمس عن تفاصيل كأس آسيا 2018 للكريكيت «يوني موني»، الذي سيقام نهاية الشهر الجاري.

حيث تلعب 5 مباريات على ملعب زايد للكريكيت في أبوظبي و8 مباريات في استاد المدينة الرياضية بدبي.

ويتوقع متابعة أكثر من 150 ألف متابع من عشاق الكريكيت للحدث القاري الأهم، الذي يستمر لـ13 يوماً، وتقام المباراة النهائية في 28 سبتمبر الجاري.

ومن ناحيته، تقدم رئيس الاتحاد الهندي للكريكيت بالشكر لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان لحضوره الحفل الذي أقيم في أبوظبي، ولدعمه اللامحدود لرياضة الكريكيت، مؤكداً أن إعطاء معاليه الفرصة لإقامة الكأس في الإمارات شرف كبير للعبة، ويضيف لشعبيتها وانتشارها المرجو على المستوى المحلي والقاري.