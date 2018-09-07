توزيع حقائب مدرسية على أعضاء نادي الثقة لأصحاب الهمم

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

في بادرة طيبة منها، وفي إطار التعاون المشترك بين جمعية الشارقة الخيرية ونادي الثقة لأصحاب الهمم، متمثلة في لجنة العلاقات العامة قامت الجمعية بتوزيع حقائب مدرسية وما تشمله من أدوات قرطاسية على أعضاء نادي الثقة، الذين هم في مرحلة الدراسة.

قام بتوزيع الحقائب على الأعضاء المستشار حميد علي العبار نائب رئيس مجلس إدارة النادي، وحيدر طالب عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة العلاقات العامة، وأحمد سالم المظلوم المدير التنفيذي للنادي، حيث أشاد المستشار حميد علي العبار بهذه المبادرة الطيبة من جمعية الشارقة التي دائماً تسهم في مساعدة الأعضاء في ممارسة حياتهم الطبيعة، مشيراً إلى أن فكرة تقديم الحقائب المدرسية للطلاب من أعضاء نادي الثقة جاءت لتسهم في رفع الضغط المالي الإضافي، الذي تشكله كلفة المستلزمات المدرسية على الأسرة عند بداية كل فصل دراسي.