ديربي كاتالوني يفتتح مباريات «الليغا» في أميركا

المصدر: مدريد - وكالات

أعلنت رابطة الدوري الإسباني «الليغا»، عن أول مباراة ستلعب في أميركا هذا الموسم، وستكون «ديربي كاتالوني»، بين برشلونة وجيرونا، بمدينة ميامي شرقي الولايات المتحدة. وسيدخل جيرونا وبرشلونة التاريخ، حيث سيخوضان أول مباراة بمنافسات «الليغا» بالولايات المتحدة، وستعتبر المباراة على أرض جيرونا، حسب صحيفة «سبورت».

وستقام المباراة في الجولة 24 من منافسات الدوري، يوم الأحد 27 يناير المقبل، على استاد «هارد روك»، الذي يتسع لقرابة 65 ألف متفرج، ويستخدم بشكل رئيسي لمباريات فريق ميامي دولفينز بمنافسات كرة القدم الأميركية. وستشمل المباراة «حوافز» كبيرة لجيرونا، الذي لن يشاهد فريقه يستضيف برشلونة في إسبانيا، منها توفير 1500 تذكرة مجانية لحاملي التذاكر الموسمية إلى ميامي، والإقامة لليلة واحدة هناك.

وقالت الصحيفة، إن نادي جيرونا سيجني 4 ملايين يورو من إقامة المباراة في ميامي، التي تبعد 11 ساعة طيراناً من كاتالونيا، الإقليم الذي يضم مدينتي جيرونا وبرشلونة. وكان قادة أندية «الليغا» قد اجتمعوا الأسبوع الماضي، ليعلنوا اعتراضهم على إقامة المباريات في أميركا ، وهو قرار «تسويقي» اتخذته رابطة الدوري هذا الموسم.