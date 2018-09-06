نيمار يتوقع احتفاظ سيتي بـ «البريميرليغ»

المصدر: مدريد - وكالات

توقع البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، تتويج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، واستبعد احتلال ليفربول أحد المراكز الأربعة الأولى.

وقال نيمار: سيكون الأمر صعباً ومعقداً للغاية، ولكن مانشستر سيتي سيفوز باللقب، وسيحتل جاره وغريمه مانشستر يونايتد المركز الثاني، ثم تشيلسي في المركز الثالث. وتابع النجم البرازيلي: المركز الرابع.. توتنهام - ليفربول؟ لا. ويتقاسم ليفربول وتشيلسي حالياً صدارة الدوري الإنجليزي (البريمير ليغ) برصيد 12 نقطة لكل منهما، بعد انقضاء 4 جولات.