راشد الظاهري يتألق في بكين

المصدر: بكين - البيان الرياضي

تألق البطل الإماراتي الموهوب راشد الظاهري على مدار فترة سباق بطولة كأس الروك للكارتينغ في العاصمة الصينية بكين التي أقيمت يومي الأول والثاني من سبتمبر 2018 وفي طقس متقلب ما بين الحار والماطر ما أوجب تغيير الإطارات وكذلك الخطة الإستراتيجية لدى فريق العمل بما يتناسب مع طبيعة الأحوال الجوية المتقلبة على الحلبة.

وعلى الرغم من كل هذه الظروف وفي إثبات آخر لمدى التزام وحرفية الظاهري ومن نجاح إلى آخر تمكن البطل الإماراتي في سباقه الأول في الصين من الوقوف على منصة التتويج بعد انتصار لافت حاصداً المركـز الأول.