خطأ فادح في قرعة دوري أبطال أفريقيا

المصدر: القاهرة - وكالات

شهدت قرعة الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، خطأً فادحاً، بعد أن أسفرت في البداية عن مواجهة فريقي الوداد المغربي وحوريا كوناكري الغيني، المتأهلين من مجموعة واحدة. ووفقاً للوائح البطولة لا يمكن لفريقين متأهلين من مجموعة واحدة أن يلتقيا في الدور ربع النهائي.

وبعد تدارك الخطأ وتعديل القرعة، سيواجه الوداد المغربي فريق وفاق سطيف الجزائري، وبالتالي سيواجه الأهلي المصري فريق حوريا كوناكري، وكانت القرعة قد أسفرت قبل اكتشاف الخطأ، عن مواجهة بين فريقي بريمييرو دي أوغوستو الأنغولي ومازيمبي الكونغولي، و«ديربي» تونسي في دوري الأبطال، بين الترجي والنجم الساحلي.