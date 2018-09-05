فيدرر: على بيكيه الابتعاد عن عالم التنس

المصدر: نيويورك - وكالات

انتقد أسطورة التنس السويسري روجيه فيدرر لاعب برشلونة الإسباني جيرارد بيكيه لتدخله في شؤون التنس باستمرار. وأكد فيدرر رفضه إقامة بطولة كأس العالم للتنس، التي فاز بتنظيمها وتأسيسها جيرارد بيكيه بدلا من بطولة كأس ديفيز، في سبتمبر العام المقبل بدلا من شهر نوفمبر حيث ستتعارض مع بطولة «كأس لافر» المنظمة من قبل النجم السويسري وعدد من الأساطير لتكريم اللاعب الأسترالي رود لافر.

وقال فيدرر: «بالنسبة للاعب التنس من الغريب جدا والمضحك أيضا، رؤية لاعب كرة القدم في عالمنا. على بيكيه أن يكون حذرا، لا يمكن تحويل كأس ديفيز إلى كأس بيكيه». وأضاف : «الأسابيع المقبلة ستكون مثيرة جدا للاهتمام، أنا لم أتحدث إليه، ولكني أعترف بأنه من الغريب أن يتدخل لاعب كرة قدم في شؤون التنس».