المصدر: Ⅶعجمان - ياسر قاسم

«من شابه أباه ما ظلم» مقولة ترجمها أنجال الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، رئيس نادي عجمان، (الشيخ حميد بن راشد بن حميد النعيمي والشيخ محمد بن راشد بن حميد النعيمي والشيخ عبد الله بن راشد بن حميد النعيمي) وهم يسيرون على خطى والدهم في ممارسة الرياضة في عمر باكر، مستلهمين حب والدهم للرياضة بمختلف ضروبها، من خلال انضمامهم لنادي عجمان،حيث بدأوا فيه مشوار لعبة التايكواندو بتدريبات تصقل موهبتهم في هذه الرياضة التي تجمع بين المهارة والذكاء في فنون الدفاع عن النفس.