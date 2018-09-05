نافارو تطيح شارابوفا من «أميركا المفتوحة»

المصدر: نيويورك - وكالات

أطاحت الإسبانية كارلا سواريز نافارو بالنجمة الروسية ماريا شارابوفا من بطولة أميركا المفتوحة للتنس «فلاشينغ ميدوز» بعدما تغلبت عليها بمجموعتين، أمس، ضمن منافسات الدور الرابع للبطولة. كذلك صعدت اليابانية نعومي أوساكا إلى دور الثمانية بالفوز على البيلاروسية أرينا سابالينكا، وحسمت الأميركية ماديسون كيز تأهلها لدور الثمانية بالفوز على السلوفاكية دومينيكا سيبولكوفا.

وأبدت كيز المصنفة 14 للبطولة سعادتها بمواصلة الانطلاقة في أميركا المفتوحة، وذلك في ظل غياب الضغوط الكبيرة نظراً لتوجُّه التركيز خلال الأيام الماضية إلى نجمات أخريات أمثال الأميركية سيرينا وليامز والأميركية سلون ستيفنز حاملة اللقب. وتأهلت الأوكرانية ليسيا تشرينكو إلى دور الثمانية أيضاً بالفوز على التشيكية ماركيتا فوندروسوفا.