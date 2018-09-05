«البوندسليغا» باق في الأراضي الألمانية

المصدر: برلين - وكالات

استبعدت رابطة الدوري الألماني ، فكرة السير على نفس خطوات رابطة الدوري الإسباني بنقل مباريات الدوري خارج البلاد. وبينما تنوي رابطة الدوري الإسباني إقامة مباراة في الولايات المتحدة الأميركية في محاولة لتطوير شعبيتها العالمية، ستقام مباريات الدوري الألماني (بوندسليغا) في ألمانيا، وفقاً لما أكده الرئيس التنفيذي للرابطة.

وقال كريستيان شيفرت، الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الألماني: «لن نخوض أي مباراة تنافسية خارج ألمانيا. إنه خط لن نتجاوزه». وأوضحت الرابطة عبر (تويتر) أن بطولتي كأس ألمانيا (التي يديرها الاتحاد الألماني) وكأس السوبر الألماني لن يتم إقامتهما خارج البلاد.