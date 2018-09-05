مورينيو يتقبل عقوبة السجن مع «الإيقاف»

المصدر: مدريد - وكالات

تقبل البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد ، عقوبة السجن لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ. وبحسب صحيفة «إل موندو» الإسبانية فقد تورط مورينيو في تضليل مكتب الضرائب الإسباني بشأن مستحقات مالية تبلغ 3.3 ملايين يورو.

ووجَّهت النيابة العامة الإسبانية تهمتين إلى مورينيو بالتهرب الضريبي حينما كان مدرباً لريال مدريد. وذكرت السلطات الإسبانية أن مورينيو مدين بمبلغ 3.3 ملايين يورو لمصلحة الضرائب، وقال النائب العام إن المدرب البرتغالي لم يبلغ عن عوائده من حقوق استخدام صورته في إقراراته الضريبية لإسبانيا عن الدخل في عامي 2011 و2012. وأشارت صحيفة «إل موندو» إلى أن مورينيو توصل لاتفاق مع سلطات الضرائب بشأن حكمين يقضي كل واحد منهما بحبسه 6 أشهر مع وقف التنفيذ.