«قلة المشاركة» هاجس مدرب إيطاليا

المصدر: روما - وكالات

اشتكى المدرب الجديد لمنتخب إيطاليا لكرة القدم روبرتو مانشيني أمس من قلة مشاركة اللاعبين الإيطاليين في مباريات الفرق، في وقت يتعين عليه إعادة بناء المنتخب. وفي ظل مسعاه للدفع بدماء شابة في المنتخب، تلقى مانشيني نبأ سيئاً أمس، مع اضطرار لاعب موناكو الفرنسي الشاب بيترو بيليغري لعدم الانضمام إلى معسكر المنتخب بسبب إصابة تعرض لها مع فريقه الأحد.

واعتبر مانشيني أنه «لم يكن ثمة عدد قليل إلى هذا الحد من اللاعبين الإيطاليين في الملاعب». وأضاف «الإيطاليون المتواجدون على مقاعد الاحتياط غالبا ما يكونوا أفضل من الأساسيين في بعض الأندية. يجب أن يلعبوا لا سيما الشباب منهم».