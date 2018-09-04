أوين مورغان ينضم إلى دوري الكريكيت T20

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلن دوري UAE T20x، دوري الكريكيت T20 أمس، عن انضمام أسطورة الكريكيت وقائد المنتخب الإنجليزي أوين مورغان كثالث لاعب عالمي يؤكد مشاركته في الموسم الافتتاحي للدوري المرتقب في شهر ديسمبر المقبل. ويمثل النجم الإنجليزي أحد الفرق الخمسة خلال البطولة التي تقام في الفترة من 19 ديسمبر إلى 11 يناير في دبي وأبوظبي والشارقة.

ويأتي انضمام مورغان بعد الإعلان مؤخراً عن مشاركة إيه.بي دي فيلليرز سفيراً عالمياً للدوري، إلى جانب انضمام اثنين من نجوم الكريكيت العالميين، هما الجنوب أفريقي ديفيد ميللر والجمايكي أندريه راسل.