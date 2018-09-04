رونالدو يكمل شراء «بلد الوليد»

المصدر: مدريد - وكالات

أتم اللاعب البرازيلي السابق، رونالدو رسمياً، أمس، صفقة شراء نادي بلد الوليد الإسباني بعدما حصل على 51 بالمئة من الأسهم. وأكد رونالدو، أنه سيعد مشروعاً جدياً من أجل تدعيم الفريق ورفعه إلى مصاف الفرق الكبرى قدر المستطاع. وحضر ما يربو على مئة صحافي، أمس، تنصيب رونالدو رئيساً لمجلس إدارة بلد الوليد، الصاعد حديثاً إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وقال رونالدو: «لدينا مجموعة كبيرة من المحترفين على كافة المستويات، الوضع الحالي لن يبقى على ما هو عليه، نرغب في التطور حتى الحد الذي يسمح به شغفنا وتطلعاتنا، سنسعى لأن نكون أكبر قدر المستطاع».