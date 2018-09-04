مدرب ولاعبو الدنمارك يقاطعون المنتخب

المصدر: ستوكهولم - د ب أ

ذكرت تقارير إخبارية، أمس، أن حالة من الفوضى تخيّم على استعدادات المنتخب الدنماركي لمباراتيه المقبلتين أمام سلوفاكيا وويلز، بسبب خلافات وحالة من الجدل بين لاعبيه والاتحاد الدنماركي للعبة.

وقال ناطق باسم الاتحاد، إن أوجه هاريدي المدير الفني للمنتخب وجون دال توماسون المدرب المساعد لن يحضرا المباراتين كما هو الحال بالنسبة للاعبين الـ 23 بالقائمة. ومن المفترض أن يلتقي المنتخب الدنماركي نظيره السلوفاكي ودياً، الأربعاء، قبل أن يستهل مشواره في النسخة الأولى من بطولة دوري أمم أوروبا بلقاء منتخب ويلز يوم الأحد المقبل.