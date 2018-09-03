«تحدي دبي للياقة» يستهدف مليون مشارك

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكدت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة) أمس عودة «تحدي دبي للياقة»، المبادرة الرائدة التي أطلقها العام الماضي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، في دورته الثانية ببرنامج أوسع وأكثر تنوعاً ليضمن مشاركة الجمهور بمختلف شرائحه.

وتهدف دورة هذا العام إلى استقطاب أكثر من مليون مشارك في التحدّي الذي يعود بباقة غنية من أنشطة اللياقة البدنية ، وأحدث التمارين الرياضية، إضافة إلى كرنفالات اللياقة البدنية .

وستنطلق فعاليات التحدي اعتباراً من 19 أكتوبر حتى 17 نوفمبر 2018 على مدار 30 يوماً، وسيشهد طيفاً واسعاً من الأنشطة والفعاليات الرياضية التي ستقام في عدة مواقع في أرجاء المدينة، لتوفر بذلك فرصة المشاركة لكافة فئات المجتمع.

ويعود التحدّي في أعقاب النجاح الباهر الذي حققته الدورة الأولى في عام 2017، والتي شهدت استجابة واسعة من العاملين في القطاعين العام والخاص، وإقبالاً كبيراً على المشاركة في الفعاليات التي شملت مختلف أرجاء المدينة واستقطبت أكثر من 786 ألف مشارك من المواطنين والمقيمين من كافة الفئات العمرية ومستويات اللياقة.