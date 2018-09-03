هاميلتون يخطف اللقب الإيطالي

المصدر: روما - وكالات

أحبط البريطاني لويس هاميلتون، سائق فريق مرسيدس، فريق فيراري بفوزه بلقب سباق جائزة إيطاليا الكبرى أمس ضمن منافسات فورمولا-1 بعدما انطلق من خلف سياراتي فيراري. وعبر هاميلتون كيمي رايكونين، الذي انطلق من مركز الانطلاق الأول، في اللفات الأخيرة بعدما ابتعد سيباستيان فيتيل عن سباق الصدارة عقب اصطدام بسيط مع هاميلتون في اللفة الأولى، وأنهى السباق في المركز الرابع، خلف هاميلتون ورايكونين، وفالتيري بوتاس سائق فريق مرسيدس الثاني.

وفشل فريق فيراري من تحقيق أقصى استفادة من قوة سياراته، حيث فشل في تحقيق الفوز بالسباق الذي يقام على أرضهم منذ 2010 في ليلة مؤلمة لفيتيل ورايكونين. واحتفل فريق مرسيدس باللقب الرابع على التوالي في مونز.