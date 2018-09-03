الهلال يتجاوز الإحباط الأفريقي برباعية

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

تجاوز الهلال السوداني إحباط الخروج الأفريقي بفوز عريض على فريق الخرطوم الوطني برباعية نظيفة ضمن مباريات دوري النخبة في الدوري السوداني، وعقب اللقاء أشاد السنغالي لامين ندياي المدير الفني للهلال بنتيجة وأداء فريقه، وعلق السنغالي في حديثه قائلاً: كان هجومنا جيداً، تحكمنا بداية في اللعب وفرضنا سيطرتنا على المباراة، الهدف الأول منح اللاعبين الثقة في المباراة، وعقب ذلك سجلنا الهدف الثاني رغم الإرهاق والتعب الذي كان واضحاً على اللاعبين.

من جهة أخرى، كشفت التقارير الطبية التي أجريت للاعب المريخ سيف تيري عن إصابته بتمزّق في الأربطة، وينتظر أن يمثّل التقرير الطبي لسيف تيري صدمة كبرى للجهاز الفني للمنتخب السوداني الذي سيواجه نظيره غينيا الاستوائية في الثامن من الشهر الجاري.