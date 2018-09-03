كونسوني ضمن كوكبة النخبة في سباق إسبانيا

المصدر: مدريد - البيان الرياضي

خاض فريق الإمارات سباقاً صعباً في المرحلة السادسة من جولة إسبانيا. وقد أثمرت الجهود التي بذلها سيموني كونسوني، حيث تمكن من الوصول ضمن كوكبة النخبة محتلاً المركز الرابع، كما استطاع قائد الفريق فابيو آرو اجتياز خط النهاية متقدماً على العديد من الدراجين المتنافسين على التصنيف العام، وبذلك عزز مركزه في التصنيف العام متقدماً ثلاثة مراكز ليحتل المركز الثالث عشر.

وامتد مسار السباق على مسافة 150.7كم من أويركال أوفيرا وصولاً إلى سان خافيير مار مينور، وهو مسار مناسب للدراجين المتخصصين بسباقات السرعة، حيث تشكلت مجموعة متقدمة في وقت مبكر من السباق.