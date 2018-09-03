ختام بطولة الإمارات الفردية للشطرنج

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أُسدل الستار عن منافسات بطولة الإمارات الفردية للشطرنج التي نظمها اتحاد اللعبة في نادي الفجيرة لمنافسات الذكور وفي نادي العين لمنافسات الإناث، وحضر الدكتور سرحان المعيني، رئيس الاتحاد، ختام منافسات بطولة الإناث بالعين، فيما حضر ختام بطولة الذكور في نادي الفجيرة الشيخ عبد الله بن حمد الشرقي، رئيس اتحاد الأجسام والقوة البدنية، والشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا، رئيس الاتحاد العربي رئيس نادي الشارقة للشطرنج.

وأسفرت نتائج الإناث عن فوز وافية درويش، لاعبة العين، بذهبية بطولة السيدات، وفي مسابقة تحت 20 سنة، فازت روضة السركال، لاعبة نادي أبوظبي للشطرنج، بالميدالية الذهبية، فيما تصدر نادي الشارقة منافسات الذكور.