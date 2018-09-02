سرقة منزل ديباي خلال خوضه مباراة

المصدر: باريس - وكالات

تعرض منزل اللاعب الهولندي ممفيس ديباي للسرقة أول من أمس خلال مشاركته في مباراة مع فريقه ليون ضد نيس ضمن الدوري الفرنسي لكرة القدم. وأوضحت مصادر مقربة من التحقيق أن قيمة ما سرق من منزل اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً وصل إلى 1,5 مليون يورو.

إلا أن الشرطة لم تؤكد هذا المبلغ، مشيرة إلى أنه لا يزال من المبكر تحديد القيمة الدقيقة للمسروقات. وغالباً ما ينشر ديباي عبر انستغرام، صوراً تظهر أسلوب حياته الباذخ، كالسفر على متن طائرات خاصة أو تمضية إجازات على متن يخوت.

وبحسب تقرير أعدته صحيفة «ليكيب» في فبراير 2018، يتقاضى ديباي راتباً شهرياً إجمالياً يصل إلى 350 ألف يورو. وقال رئيس ليون جان-ميشال أولاس في تصريحات أمس إن ديباي «أصيب باليأس. كان لديه الكثير من الأغراض في هذا المنزل (...) سنساعده كما كل لاعبينا الذين قد يواجهون صعوبات».