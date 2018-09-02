فيراري يتطلع إلى انتصار طال انتظاره في مونزا

المصدر: روما - وكالات

بعد أن استعاد السائق الألماني سيباستيان فيتيل، توازنه، يتطلع فريق فيراري الإيطالي إلى أن يواصل سائقه فيتيل العروض القوية من أجل تحقيق انتصار طال انتظاره على مضمار مونزا الذي يحتضن سباق الجائزة الكبرى الإيطالي اليوم، ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1.

وكان آخر تتويج لفيراري في سباق فورمولا-1 لإيطالي في عام 2010، وقد حققه الإسباني فيرناندو ألونسو، وتوج به فيتيل ثلاث مرات سابقة لكن جميعها كانت بسيارة فريقه السابق ريد بول. وتصب الترشيحات بشكل كبير في مصلحة فيراري وسائقه فيتيل خاصة بعد الأداء الرائع لسيارة الفريق. ويأتي ذلك رغم فوز فريق مرسيدس بالسباق الإيطالي في المواسم الأربعة الماضية.