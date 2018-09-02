سيرينا تكتسح فينوس في لقاء عائلي

المصدر: نيويورك - وكالات

اكتسحت سيرينا ويليامز شقيقتها الكبرى فينوس 6-1 و6-2 في لقاء عائلي بالدور الثالث لبطولة أميركا المفتوحة للتنس، أول من أمس، لتواصل مسيرتها نحو معادلة الرقم القياسي وإحراز لقبها 24 في البطولات الأربع الكبرى. وكان من المنتظر أن تكون المواجهة قوية ومثيرة، لكن ما حدث كان غير ذلك، وفرضت سيرينا سيطرتها على اللقاء.

واللقطة المثيرة الوحيدة حدثت في الشوط الثاني، حيث تعرّضت سيرينا لإصابة بالتواء في الكاحل وثار قلق بين المشجعين في الملعب. وتمكنت سيرينا من مواصلة اللعب، لكن عند أول تغيير لمكان وجودها في الملعب طلبت الخضوع للعلاج.

وفي النهاية شعرت فينوس فقط بالألم بعدما تعرّضت لأسوأ هزيمة في 30 مباراة أمام شقيقتها. وقالت سيرينا: «هذه أفضل مباراة لي منذ العودة إلى التنس. عملت بجدية شديدة من أجل ذلك.. وأتمنى أن أحصد ثمار كل ذلك».