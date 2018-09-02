بولت يشارك رسمياً في أول مباراة احترافية

المصدر: كانبرا - د ب أ

هتفت الجماهير وأطلقت الألعاب النارية مع تحول العداء الجامايكي يوسين بولت إلى لاعب كرة قدم، وذلك خلال أول مباراة احترافية يخوضها اللاعب، في أستراليا أول من أمس. وشارك بولت، للمرة الأولى أمام فريق هاو في حضور أكثر من عشرة آلاف مشجع.

وقال بولت: «كان شيئاً جيداً. كان مثلما توقعته. أعطاني الجمهور حافزاً كبيراً». وشارك بولت في المباراة وعلى وجهه ابتسامة في الدقيقة 71، وهو يرتدي قميصاً يحمل رقم 95 ، بعدما هتفت الجماهير «نريد بولت».

وكان فريق مارينرز سجل كل أهدافه في المباراة التي انتهت 6 - 1 قبل أن يشارك بولت في المباراة كجناح أيسر. وكان في استقبال بولت هتافات كبيرة من الجماهير وألعاب نارية. وابتسم بولت مرة أخرى، عندما جاءت أول لمساته في المباراة غير متقنة. لم يكن بولت (32 عاماً) ماهراً للغاية، ولكنه تمكن من مراوغة مدافع هنا وهناك.