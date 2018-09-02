كاهيل إلى الدوري الهندي

المصدر: سيدني - وكالات

أعلن تيم كاهيل الهداف التاريخي لمنتخب أستراليا، أمس، انضمامه إلى جامشيدبور المنافس في الدوري الهندي. وعانى كاهيل البالغ عمره 38 عاماً اللعب مع الأندية العام الماضي، ورحل عن ملبورن سيتي في ديسمبر الماضي ليعود إلى صفوف ميلوول، حيث ظهر لأول مرة قبل 20 عاماً، قبل أن يتركه النادي المنافس في الدرجة الثانية. وقال كاهيل عبر حسابه على تويتر: «أنا متحمس لإعلان تعاقدي مع جامشيدبور المنافس في الدوري الهندي الممتاز.

استمتعت بمفاوضاتي مع النادي نظراً لمهنية مسؤوليه وتحديد الأهداف التي يسعون لتحقيقها. أدرك إمكانية مساعدة الفريق داخل وخارج الملعب بقدراتي القيادية وخبرتي. أريد المساعدة في نمو اللعبة وتشجيع الأطفال الصغار على ممارسة كرة القدم».