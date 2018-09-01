«البلاغات» لغة الحوار بين الزمالك والأولمبية المصرية

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

تقدم هشام حطب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية، ببلاغ رسمي ضد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، واتهمه بالسب والقذف والتهديد، وكشف في البلاغ عن تجمهر عدد من موظفي النادي أمام مقر اللجنة، الأسبوع الماضي، وحاول منصور اقتحام المقر، فضلاً عن تلقي حطب رسالة عبر جواله الشخصي من رئيس الزمالك، تحوي عبارات سب وتهديد.

وفي وقت سابق كشف رئيس الزمالك عن تقديم بلاغ إلى النائب العام، ضد رئيس اللجنة الأولمبية، بسبب «التآمر على الزمالك»، لا سيما وأن اللجنة الأولمبية أقرت ببطلان الجمعية العمومية التي عقدها الزمالك يومي الخميس والجمعة الماضيين، ما دفع رئيس النادي للجوء إلى وزير الشباب والرياضة، لإرسال مراقبين من الوزارة للإشراف على الجمعية.

واكتملت جمعية الزمالك العمومية للتصويت على اللائحة المالية للنادي.