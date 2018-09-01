مهمتان سهلتان لأرسنال وتشلسي في «يوروبا ليغ»

المصدر: موناكو - أ ف ب

سحبت أمس في موناكو قرعة دور المجموعات من مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» في كرة القدم، ووقع مرسيليا وصيف البطل مع لاتسيو الإيطالي وإينتراخت فرانكفورت الألماني إلى جانب أبولون ليماسول القبرصي.

ويبدو أرسنال الإنجليزي، أمام مهمة سهلة، إذ وقع مع سبورتينغ البرتغالي وقره باغ الأذربيجاني وفورسكلا بولتافا الأوكراني.

أما بالنسبة لتشلسي، فوقع في المجموعة الثانية عشرة مع باوك سالونيكي اليوناني وباتي بوريسوف البيلاروسي ومول فيدي المجري.

وجمعت القرعة ميلان الإيطالي بأولمبياكوس اليوناني وريال بيتيس الإسباني ودوديلانج.

وتقام الجولة الأولى في 20 سبتمبر الجاري.