الأفريقي التونسي يتلقى دعوة من «بيراميدز»

المصدر: تونس - صالح قادري

تلقى النادي الأفريقي التونسي دعوة من نادي «بيراميدز» المصري بمناسبة ركون الدوري التونسي إلى الراحة من 3 إلى 8 سبتمبر 2018، وسيخوض الفريقان مباراة ودية بينهما يوم 7 من نفس الشهر وستكون زيارة الأفريقي إلى مصر في شكل معسكر إعداد لعودة الدوري إلى نشاطه.

من جهة أخرى سجلت تدريبات الأفريقي غياب الحارس الدولي أيمن البلبولي وعلل أحد مسؤولي الأفريقي ذلك بتعرضه للإصابة، ولكن مصدرا مقربا من البلبولي أفاد ان رئيس النجم رضا شرف الدين والعائد إلى الفريق ياسين الشيخاوي قد التقيا البلبولي ويبدو أنهما أثرا عليه كثيرا ليعود إلى النجم، وقد يطلب البلبولي من إدارة الأفريقي فسخ العقد الذي يربط بين الطرفين. وعلى جانب آخر حل أول من أمس الاتحاد السكندري المصري في تونس، حيث يلاقي غداً الترجي الرياضي في إطار البطولة العربية.