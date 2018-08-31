«المصري» يخرج الهلال من «الكونفيدرالية»

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

ودّع الهلال بطولة الكونفيدرالية الأفريقية بهزيمة قاسية من المصري البورسعيدي، وعقب الخسارة بهدفين نظيفين في آخر جولات دور المجموعات للبطولة، وعقب المباراة أدلى مدرب الهلال، السنغالي لامين ندياي، بتصريحات إعلامية أكد من خلالها طي صفحة بطولة الكونفيدرالية والاستعداد للمواجهات المحلية والعمل على حصد بطولة الدوري الممتاز وكأس السودان، والعمل من أجل العودة بقوة للمنافسة في دوري أبطال أفريقيا ومسح الصورة المهتزة التي ظهر بها الفريق في الموسم الحالي.

وفي المقابل أشاد حسام حسن عقب اللقاء بالمستوى الجيد للاعبين رغم الظروف الصعبة التي أدى فيها الفريق المواجهة، ونجاح الفريق في تحقيق الفوز على الهلال السوداني بهدفين نظيفين، واحتفاظه بوصافة المجموعة والتأهل لدور الثمانية في بطولة الكونفيدرالية الأفريقية، في ظل غياب عدد من اللاعبين.