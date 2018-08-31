الشقيقتان ويليامس وجهاً لوجه في فلاشينغ ميدوز

المصدر: نيويورك - أ ف ب

سيكون الموعد الأبرز اليوم في بطولة أميركا المفتوحة للتنس «فلاشينغ ميدوز» المواجهة بين سيرينا وفينوس وليامس، والتي تحمل الرقم 30 بين المصنفتين السابقتين في المركز الأول.

وفازت سيرينا على الألمانية كارينا فيتهوفت 6-2 و6-2، وفينوس على الإيطالية كاميلا جورجي 6-4، 7-5.

وتتفوق سيرينا على فينوس بـ17 فوزا مقابل 12. وتجمع اللاعبتان في ما بينهما 30 لقبا في الغراند سلام، منها 23 لسيرينا الساعية لمعادلة الرقم القياسي للأسترالية مارغريت كورت (24)، علماً أن عدداً من ألقاب الأخيرة يعود لفترة ما قبل تطبيق نظام الاحتراف (1968).