بولت متوتر قبل مباراته الكروية الأولى

المصدر: سيدني - أ ف ب

أكد العداء السابق الجامايكي أوساين بولت أنه يشعر بالتوتر عشية خوضه اليوم أول مباراة له في كرة القدم، مع نادي سنترال كوست مارينرز الأسترالي الذي يأمل في أن يكون مدخله لاحتراف الرياضة التي يعشق.

ويتوقع أن يمنح بولت وقتاً على أرض الملعب خلال المباراة الودية التي يخوضها الفريق الأسترالي ضد أحد فرق الهواة اليوم، وذلك بعد أقل من أسبوع من وصوله إلى البلاد لخوض تجربة مع سنترال كوست مارينرز، على أمل الحصول على عقد احترافي يبدأ من خلاله مسيرة كروية.

وتثير مشاركة العداء الأسطوري السابق، المتوج بثماني ميداليات ذهبية و11 لقباً عالمياً في مضمار القوى، اهتماماً واسعاً في أستراليا، حيث ستبث المباراة مباشرة على قنوات تلفزيونية، ويتوقع أن يحضرها نحو عشرة آلاف شخص في الملعب.

وقال العداء حامل الرقم القياسي العالمي في سباقي 100 م و200 م «أعتقد أن الأمر سيكون غريباً بعض الشيء، لكن ليس كثيراً».

ومنذ اعتزاله السباقات بعد بطولة العالم في لندن عام 2017، يجري بولت خلف حلمه القديم بمزاولة كرة القدم على صعيد احترافي، وخاض تجارب غير مثمرة مع عدد من الأندية أبرزها بوروسيا دورتموند الألماني.

وقال بولت «سيكون ثمة أعصاب (متوترة)، بالتأكيد. هذه (المباراة) ليست مثل خوض مباراة خيرية، هذه مسيرة أسعى إليها»، مضيفا «أتوقع أن أرتكب أخطاء، إلا أنني أتوقع أيضا أن أشارك وأجعل نفسي فخوراً».

وسيتيح الفريق الأسترالي الذي حل في المركز الأخير في ترتيب الدوري الأسترالي الموسم الماضي، لبولت خوض التجربة معه لفترة مفتوحة زمنياً.

وأقر العداء بأنه يحتاج إلى وقت للاعتياد على أسلوب الجري في كرة القدم، حيث يضطر للركض لمسافات قصيرة ثم التوقف والانطلاق مجددا، على عكس ما اعتاد عليه على المضمار من انطلاقات سريعة.

وأوضح مدرب الفريق مايك مولفي أن العداء السابق «لا يتمتع بلياقة كرة القدم، وهذا أمر طبيعي، سيعود الأمر إلى مدربي اللياقة البدنية ليقولوا لي تقييمهم بشأن تأقلم جسده».

أضاف «لكن أعتقد بأنه سيشارك في جزء من اللعب». من جهته، قال المسؤول عن الأداء في الجهاز الفني للنادي أندرو يونغ لصحيفة «ديلي تلغراف» الأسترالية أنه «في الوقت الحالي، أوساين ليس في الظروف (البدنية) المطلوبة للعب في الدوري الأسترالي».