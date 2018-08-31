5 تغييرات في قائمة انجلترا

المصدر: لندن - د ب أ

أجرى غاريث ساوثغيت، مدرب منتخب انجلترا لكرة القدم، خمسة تغييرات على قائمة فريقه في أول تجمع للمنتخب الانجليزي.

وانضم كل من جو غوميز وجيمس تاركوفيسكي ولوك شاو وآدم لالانا وحارس المرمى أليكس مكارثي لقائمة المنتخب الانجليزي المكونة من 23 لاعبا، التي أعلن عنها أمس استعداداً للقاء الفريق مع نظيره الإسباني يوم الثامن من سبتمبر المقبل ببطولة دوري الأمم، وكذلك للمباراة الودية أمام ضيفه منتخب سويسرا بعدها بثلاثة أيام.

وجاءت مشاركة اللاعبين الخمسة بعد استبعاد جيمي فاردي وجاري كاهيل، اللذين أعلنا عزمهما اعتزال اللعب الدولي، وكذلك آشلي يونغ، والمصابان نيك بوب وفيل جونز.