كافاني يغيب عن ودية أوروغواي والمكسيك

المصدر: مونتفيديو - أ ف ب

استبعد فابيان كويتو، المدير الفني المؤقت لمنتخب أوروغواي الأول لكرة القدم، المهاجم المخضرم إيدنسون كافاني، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، من قائمة فريقه التي أعلنها مؤخراً استعداداً لمباراته الودية المقبلة أمام المكسيك في السابع من سبتمبر المقبل.

ولم يتم الكشف عن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء غياب كافاني عن القائمة، بيد أن غيابه على الأرجح يعود إلى رغبة الجهاز الفني في منح اللاعب فرصة أكبر للتعافي من إصابته التي تعرض لها خلال بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وأعلن كويتو، أول من أمس، عن قائمة منتخب أوروغواي التي تضم 20 لاعباً.

وضمت القائمة المهاجمين لويس سواريز، نجم برشلونة، وكريستيان ستواني، لاعب جيرونا، وجوناثان أوريتافيسكايا، لاعب مونتيري، كما انضم أيضاً المدافع غويرمو فاريلا، لاعب بنيارول.