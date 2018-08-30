(فيديو) لأول مرة في التاريخ.. كرة تلتصق بالزواية الـ 90

المصدر: البيان الرياضي

شهد دوري الدرجة الثانية الألماني لكرة اليد حادثة غاية في الغرابة، كان بطلها القائم والعارضة على حد سواء.

ويظهر في الفيديو المتداول مهاجم يقوم بتنفيذ رمية حرة بشكل مباشر على مرمى الخصم، بسبب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة، واحتساب الحكم لرمية حرة تعتبر الفرصة الأخيرة لتعديل النتيجة.

ونفذ المهاجم رميته بكامل قوته، ولعبها ذكية من فوق حاجز الصد، الذي تشكل من جميع أفراد الفريق المنافس، لترتد من الأرض أمام الحارس الذي اكتفى بمراقبتها وهي تتجه إلى المقص الأيسر، ولكن المفاجأة وقعت بعد اصطدام الكرة بالزاوية 90 التي يشكلها التقاء القائم الأيسر والعارضة، حيث بقيت الكرة مكانها دون حراك، فلم تكمل طريقها لمعانقة الشباك ولا ارتدت إلى أرضية الملعب، وسط ذهول اللاعبين والجماهير على حد سواء، حسب روسيا اليوم

واستلقى المهاجم على أرضية الملعب نادبا حظه العاثر، بينما احتفل لاعبو الفريق المنافس بفوزهم بشق الأنفس وبمساعدة القدر.