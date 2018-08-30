مواقع التواصل تزيد أزمة محمد صلاح

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

لا زالت أزمة اتحاد الكرة المصري مع محمد صلاح تخيِّم على الشارع الرياضي في مصر، حيث تقدم حسن حلمي، المستشار القانوني للاتحاد، ببلاغ إلى النائب العام عن وجود حسابات مزورة تخصُّ الاتحاد على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء البلاغ ضد حسابات مزورة باسم رئيس الاتحاد هاني أبوريدة وأعضاء مجلس الإدارة مجدي عبدالغني وكرم كردي وخالد لطيف، وقال حلمي إن هذه الحسابات دأبت على كتابة منشورات وتغريدات منسوبة لرئيس وأعضاء اتحاد الكرة على غير الواقع والحقيقية ومن شأنها إثارة الرأي العام.

وأصدر الاتحاد بياناً رسمياً الثلاثاء الماضي، حذر فيه من التعامل مع الصفحات والحسابات المزورة باسمه واسم رئيسه وأعضائه، مؤكداً أنه يمتلك قنواته الرسمية الخاصة والموثقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وغير مسؤول عن أي من هذه الحسابات.