رونالدو يضحي بالبرتغال من أجل يوفنتوس

المصدر: ميلانو - أ ف ب

ذكرت تقارير صحافية إيطالية أمس أن قائد المنتخب البرتغالي لكرة القدم كريستيانو رونالدو سيغيب عن المباراتين المقبلتين لبلاده، إحداهما ضد إيطاليا ضمن دوري الأمم الأوروبية، المسابقة الجديدة التي تنطلق في سبتمبر المقبل، للتفرغ لناديه الجديد يوفنتوس بطل إيطاليا في المواسم السبعة الأخيرة.

وكتبت صحيفة «غازيتا ديلو سبورت» أن الهداف التاريخي للمنتخب البرتغالي يريد أن يعطي الأولوية لناديه، وأن يكون في تورينو في قمة لياقته البدنية بهدف الاندماج بشكل أفضل مع زملائه الجدد في فريق «السيدة العجوز».

وفي هذه الحال، سيغيب رونالدو (33 عاما) عن المباراة الودية ضد منتخب كرواتيا، وصيف بطل العالم في مونديال 2018 في روسيا، في السادس من سبتمبر، وعن المباراة ضد إيطاليا في دوري الأمم في العاشر منه. وخرج عملاق تورينو من ربع النهائي على يد ريال ورونالدو الذي اختير هدفه المقصي الرائع في مرمى جانلويجي بوفون خلال لقاء الذهاب (3-صفر) أفضل هدف للموسم.