35 مدرباً في دورة كواترو التأهيلية

المصدر: عجمان - البيان الرياضي

نظمت أكاديمية كواترو في عجمان دورة تأهيلية لمدربي حراس المرمى، أول من أمس، على هامش إقامة بطولة الخليج للأكاديميات في نسختها الثالثة التي تقام تحت رعاية كريمة من الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، بمشاركة 6 فرق وتختتم اليوم الخميس، وجاء تنظيم الدورة بالتعاون مع مركز إعداد القادة، وحاضر فيها المحاضر الآسيوي المدرب الوطني زكريا أحمد العوضي في قاعة مركز شباب عجمان بمشاركة 35 مدرباً من الأكاديميات الخليجية المشاركة في البطولة والأندية الرياضة المحلية في الدولة. وقام عبد الرسول عبد الله رئيس اللجنة المنظمة للبطولة في ختام المحاضرات بتكريم ضيوف شرف الدورة والمشرف على المحاضرات.