لوف ينفي اتهامات أوزيل بالعنصرية

المصدر: ميونخ - أ ف ب

نفى مدرب المنتخب الألماني لكرة القدم يواكيم لوف، أمس، مزاعم اللاعب التركي الأصل مسعود أوزيل بوجود «عنصرية» في «الناسيونال مانشافت» والاتحاد المحلي للعبة، التي قال لاعب أرسنال الإنجليزي إنها كانت الدافع لاعتزاله اللعب دولياً الشهر الماضي.

وفي مؤتمر صحافي للتحدث عن مرحلة ما بعد مونديال روسيا 2018 الذي ودعه الألمان من الدور الأول وتنازلوا عن اللقب العالمي، نفى لوف، وجود أي نوع من العنصرية في صفوفه، أكان في نهائيات روسيا 2018 أو غيرها. وأوضح قبل الإعلان عن التشكيلة التي ستخوض مباراتي 6 سبتمبر ضد فرنسا بطلة العالم في دوري الأمم الأوروبية و9 منه وديا ضد البيرو، «منذ أن بدأت العمل مع الاتحاد الألماني لكرة القدم، لم يكن هناك أبدا أي شكل من أشكال العنصرية في المنتخب، واللاعبون كانوا دائما ملتزمين بقيمنا».