خطاب تحذيري للمريخ السوداني

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

تسلم الاتحاد السوداني لكرة القدم، ونادي المريخ خطابا تحذيريا يطالب بتسوية أوضاع الثنائي البرازيلي والتر وماركوس، وحسب الخطاب المرسل من الوكيل اللبناني صلاح حداد، فإن الأخير طالب بتسوية أوضاع الثنائي البرازيلي، مؤكداً أنه تم التعاقد معهما يونيو الماضي، ووصلت بطاقات الانتقال الخاصة إلى الاتحاد السوداني.

وأوضح الخطاب التفاصيل المالية الخاصة بالصفقة، والتي بلغت مقدم عقد «5» آلاف دولار و«2» ألف دولار راتباً لكل لاعب، وقال الوكيل صلاح حداد في تصريحات إعلامية إنه أرسل الخطاب إلى ثلاث جهات على رأسها اتحاد الكرة، ونادي المريخ ومسؤول الانتقالات بالسودان مازن أبو سن حسب قوله.

أشار وكيل اللاعبين إلى أنه تحدث مع رئيس اتحاد الكرة كمال شداد، والذي أوضح له صحة الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن تعاقد المريخ مع البرازيليين.

وطالب شداد بتسوية أوضاع اللاعبين مع ناديهم الحالي.