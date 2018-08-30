هنري يرفض بوردو بسبب «المناخ»

المصدر: بوردو - أ ف ب

كشف رئيس نادي بوردو الفرنسي ستيفان مارتان أمس، أن «مناخ عدم اليقين المحيط بالنادي» دفع المهاجم الدولي السابق تييري هنري إلى رفض عرض تولي تدريب الفريق بدلاً للمدرب الحالي الموقوف عن مزاولة مهامه الأوروغوياني غوستافو بوييت.

وأشار مارتان خلال تصريحات للصحافيين إلى أن «أسبابا عدة» حالت دون تحقيق رغبة التعاقد مع الهداف التاريخي للمنتخب الفرنسي، موضحا أن الأمر «يرتبط بشكل أساسي بمناخ عدم اليقين المحيط بالنادي».

وأشارت مصادر فرنسية إلى أن عدم تقديم ضمانات لهنري من قبل صندوق الاستثمارات الأميركي «جي اي سي بي» الذي ستنتقل ملكية النادي إليه بدءا من 28 سبتمبر، قد يكون سببا رئيسيا في فشل المفاوضات.