انطلاق بطولة الإمارات الفردية للشطرنج

المصدر: الفجيرة - البيان الرياضي

دشن اتحاد الشطرنج، منافسات بطولة الإمارات الفردية للذكور والإناث، حيث يستضيف نادي الفجيرة بطولة الذكور، فيما يستضيف نادي العين بطولة الإناث، وقام الدكتور سرحان المعيني رئيس الاتحاد بافتتاح بطولة الذكور بالفجيرة، بحضور الدكتور عبدالله آل بركت رئيس نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة وحسين خلفان الشامسي الأمين العام للاتحادين العربي والإماراتي للشطرنج، وفوزية عباس لطفي رئيس اللجنة الفنية وأحمد خليفة آل ثاني نائب رئيس نادي دبي للشطرنج والثقافة ومحمد عبدالله الزعابي نائب رئيس نادي الفجيرة للشطرنج، فيما افتتحت الدكتورة عائشة الشامسي الأمين العام المساعد لنادي العين للثقافة والشطرنج منافسات الإناث.

وتصدر مسابقة تحت 16 سنة، عمران الحوسني لاعب أبوظبي للشطرنج بعد الجولة الرابعة، ويتصدر مسابقة الرجال بعد الجولة الثالثة إبراهيم سلطان لاعب نادي دبي للشطرنج، وفي بطولات الإناث تحت 18 سنة تصدرت مريم عيسى لاعبة نادي دبي للشطرنج.